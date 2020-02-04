Тухель назвав причину конфлікту із Мбаппе

Томас Тухель прокоментував конфлікт із Кіліаном Мбаппе

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе залишився незадоволеним заміною під час матчу із Монпельє.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Томас Тухель.

"Між мною і Мбаппе немає нічого особистого. Те, що сталося, було між гравцем, який незадоволений заміною, і тренером, який вважав, що дана дія необхідна", - розповів Тухель.

Також, спортивний директор ПСЖ Леонардо провів бесіду з Мбаппе.

Це вже не перший раз, коли нападника змінюють в середині другого тайму і гравець висловлює невдоволення.

Нагадаємо, у 22-му турі чемпіонату Франції ПСЖ розгромив Монпельє (4:0).