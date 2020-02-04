Тухель назвав причину конфлікту із Мбаппе

Джерело - sport.ua.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе залишився незадоволеним заміною під час матчу із Монпельє.
Про це розповів головний тренер паризького клубу Томас Тухель.
"Між мною і Мбаппе немає нічого особистого. Те, що сталося, було між гравцем, який незадоволений заміною, і тренером, який вважав, що дана дія необхідна", - розповів Тухель.
Також, спортивний директор ПСЖ Леонардо провів бесіду з Мбаппе.
Це вже не перший раз, коли нападника змінюють в середині другого тайму і гравець висловлює невдоволення.
Нагадаємо, у 22-му турі чемпіонату Франції ПСЖ розгромив Монпельє (4:0).