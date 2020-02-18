 Роналду платить Джорджині Родрігес кругленьку суму, щоб вона була його дівчиною | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку
Сьогодні 16:47 1151
Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:21 706
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 16:50 23673
Ястремська програла росіянці на турнірі у Дубаї
Сьогодні 16:25 371
Атлетіко - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 15:04 1364
Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї
Сьогодні 13:09 2174 2
Русин знову змінив номер у Динамо
Сьогодні 10:21 1371
Ярмоленко зможе зіграти у матчі із Манчестер Сіті
Сьогодні 08:12 1100
Атлетіко приймає Ліверпуль, Боруссія Д зіграє з ПСЖ. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:58 901
Лопес отримає рекордний гонорар за бій з Ломаченком
Сьогодні 06:09 2185
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:25 Біатлон Меркушина стала найкращою у швидкострільності в індивідуальній гонці 253
18:10 Футбол Бенфіка оголосила заявку на матч Ліги Європи з Шахтарем 77
17:55 Футбол Роналду платить Джорджині Родрігес кругленьку суму, щоб вона була його дівчиною 452
17:44 Блог Два роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 135
17:40 Футбол Інгулець переграв польський клуб у контрольному матчі 110
17:23 Футбол Динамо підписало новий контракт із хавбеком 1643
17:21 Футбол Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція 706
17:05 Футбол Реал націлився на Фодена 208
16:50 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється) 23673
16:47 Біатлон Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку 1151
16:42 Футбол Карпати підписали двох футболістів 308
16:25 Теніс Ястремська програла росіянці на турнірі у Дубаї 371
16:11 Баскетбол Одеса підпише екс-лідера Миколаєва 124
15:57 Теніс Світоліна: Не показала і 10 відсотків того, на що здатна 412
15:43 Бокс Вайт надіється на перемогу Ф’юрі у бою з Вайлдером 238
15:30 Теніс Світоліна лише одного разу в сезоні обіграла тенісистку із ТОП-100 273
15:15 Теніс Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті 212
15:10 Біатлон Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 5436
15:04 Пряма трансляція Атлетіко - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1364
14:58 Футбол Зоря дозаявила трьох легіонерів на УПЛ 370
14:44 Блог Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу 278
14:43 Футбол Карпати підготували документи для передачі клубу у власність Львова 286
14:27 Футбол УЄФА "вбиватиме" Манчестер Сіті у грі з Реалом - Невілл 829
14:09 Бокс Вайлдер: Трилогії з Ф'юрі не буде 420
13:46 Пряма трансляція Ястремська - Кудермєтова: онлайн-трансляція матчу 1 кола Dubai Duty Free Tennis Championships 1272

Роналду платить Джорджині Родрігес кругленьку суму, щоб вона була його дівчиною

Сьогодні 17:55 452 0
Мова йде про суму від 50 до 100 тисяч євро
Роналду платить Джорджині Родрігес кругленьку суму, щоб вона була його дівчиною
#Роналду

Джерело - ТСН.

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду платить своїй нареченій Джорджині Родрігес кругленьку суму.

Про це повідомляє Telecinco.

Щомісячно Роналду дає Джорджині 100 тисяч євро за те, щоб вона була його партнеркою.

Таким чином, вона змогла подарувати своєму хлопцю автомобіль вартістю понад 180 тисяч євро. Який у неї дохід? Кріштіану платить від 50 до 100 тисяч євро на її витрати і догляд за дитиною.

Раніше, завдяки дублю Роналду Ювентус переграв Фіорентину.

Нагадаємо, Роналду відзначив свій рекорд в Instagram.

Коментарі ()