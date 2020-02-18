Роналду платить Джорджині Родрігес кругленьку суму, щоб вона була його дівчиною

Мова йде про суму від 50 до 100 тисяч євро

Джерело - ТСН.

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду платить своїй нареченій Джорджині Родрігес кругленьку суму.

Про це повідомляє Telecinco.

Щомісячно Роналду дає Джорджині 100 тисяч євро за те, щоб вона була його партнеркою.

Таким чином, вона змогла подарувати своєму хлопцю автомобіль вартістю понад 180 тисяч євро. Який у неї дохід? Кріштіану платить від 50 до 100 тисяч євро на її витрати і догляд за дитиною.

Раніше, завдяки дублю Роналду Ювентус переграв Фіорентину.

Нагадаємо, Роналду відзначив свій рекорд в Instagram.