Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став першим у світі, на чий Instagram підписалися 200 мільйонів осіб.
На честь цієї події футболіст опублікував відео. У ролику показані фото зі свого облікового запису з важливими для португальця подіями.
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Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!👏🏽❤️
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