Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду став першим у світі, на чий Instagram підписалися 200 мільйонів осіб.

На честь цієї події футболіст опублікував відео. У ролику показані фото зі свого облікового запису з важливими для португальця подіями.

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