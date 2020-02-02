 Завдяки дублю Роналду Ювентус переграв Фіорентину | Футбол | Champion.com.ua
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Завдяки дублю Роналду Ювентус переграв Фіорентину

Сьогодні 15:39 286 0
Завдяки дублю Роналду Ювентус переграв Фіорентину

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 22-го туру італійської Серії А туринський Ювентус в домашніх стінах обіграв Фіорентину (3:0).

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Португалець Кріштіану Роналду, оформив дубль на 40-й і 80-й хвилині зустрічі. Обидва голи були забиті з пенальті. У кінцівці поєдинку Маттейс де Лігт довів рахунок до розгромного.

Чемпіонат Італії, Серія А

22 тур, 2 лютого

Ювентус - Фіорентина 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Роналду, 2:0 - 80 Роналду, 3:0 - 90+1 Де Лігт

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