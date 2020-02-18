Стала відома бригада арбітрів на матч Шахтар - Бенфіка

Джерело - uefa.com.
На матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Бенфікою працюватиме шотландська бригада арбітрів.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головний арбітр: Боббі Медден із Шотландії.
Асистенти: Дуглас Росс, Девід Рум (обидва - Шотландія)
Четвертий суддя: Дон Робертсон (Шотландія)
VAR: Пол Тірні (Англія), Вільям Коллам (Шотландія)
Матч відбудеться 20 лютого о 19:55 на стадіоні Металіст.
Нагадаємо, захисник Шахтаря може перейти у Маріуполь.
Раніше, Шахтар відправив Бутка у польський клуб.