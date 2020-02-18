Стала відома бригада арбітрів на матч Шахтар - Бенфіка

В УЄФА назвали арбітрів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка

На матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Бенфікою працюватиме шотландська бригада арбітрів.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головний арбітр: Боббі Медден із Шотландії.

Асистенти: Дуглас Росс, Девід Рум (обидва - Шотландія)

Четвертий суддя: Дон Робертсон (Шотландія)

VAR: Пол Тірні (Англія), Вільям Коллам (Шотландія)

Матч відбудеться 20 лютого о 19:55 на стадіоні Металіст.

Нагадаємо, захисник Шахтаря може перейти у Маріуполь.

Раніше, Шахтар відправив Бутка у польський клуб.