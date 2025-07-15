Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Ньюкасл близький до підписання нападника збірної Франції

Володимир Максименко — 15 липня 2025, 07:46
Ньюкасл близький до підписання нападника збірної Франції
Уго Екітіке
Getty Images

Ньюкасл наблизився до трансферу нападник Айнтрахта та збірної Франції Уго Екітіке.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Сторони продовжують активні переговори навколо суми у 78 мільйонів, а сам футболіст вже має принципову домовленість із "сороками" щодо контракту на п'ять років.

У минулому сезоні Екітіке відзначився 22 голами та 12 результативними передачами у 48 матчах.

Вихованець Реймса перейшов до ПСЖ улітку 2023 року за 28,5 млн євро, проте закріпитися в складі парижан не зумів. Айнтрахт придбав гравця рік тому за 16,5 млн.

Окрім Ньюкасла на 23-річного француза претендують ще кілька клубів АПЛ. Зокрема йшлося про інтерес з боку Арсенала та Тоттенгема, а також зацікавленість проявляли Манчестер Юнайтед із Челсі та Ліверпуль.

Айнтрахт Франкфурт Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл Юнайтед Футбольні трансфери Юго Екітіка

Юго Екітіка

Ньюкасл включився у боротьбу за нападника Айнтрахта
Ліверпуль лідирує в гонці за форварда Айнтрахта
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері нападника Айнтрахта
Айнтрахт виставив божевільний цінник на свого нападника
Справжній шедевр: нападник збірної Франції забив неймовірний гол на тренуванні

Останні новини