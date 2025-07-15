Ньюкасл близький до підписання нападника збірної Франції
Ньюкасл наблизився до трансферу нападник Айнтрахта та збірної Франції Уго Екітіке.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Сторони продовжують активні переговори навколо суми у 78 мільйонів, а сам футболіст вже має принципову домовленість із "сороками" щодо контракту на п'ять років.
У минулому сезоні Екітіке відзначився 22 голами та 12 результативними передачами у 48 матчах.
Вихованець Реймса перейшов до ПСЖ улітку 2023 року за 28,5 млн євро, проте закріпитися в складі парижан не зумів. Айнтрахт придбав гравця рік тому за 16,5 млн.
Окрім Ньюкасла на 23-річного француза претендують ще кілька клубів АПЛ. Зокрема йшлося про інтерес з боку Арсенала та Тоттенгема, а також зацікавленість проявляли Манчестер Юнайтед із Челсі та Ліверпуль.