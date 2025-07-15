Ньюкасл близький до підписання нападника збірної Франції

Ньюкасл наблизився до трансферу нападник Айнтрахта та збірної Франції Уго Екітіке.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Сторони продовжують активні переговори навколо суми у 78 мільйонів, а сам футболіст вже має принципову домовленість із "сороками" щодо контракту на п'ять років.

Hugo #Ekitike is getting closer to #Newcastle from #EintrachtFrankfurt for €78M. The striker has an agreement in principle with #NUFC for a contract until 2030. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2025

У минулому сезоні Екітіке відзначився 22 голами та 12 результативними передачами у 48 матчах.

Вихованець Реймса перейшов до ПСЖ улітку 2023 року за 28,5 млн євро, проте закріпитися в складі парижан не зумів. Айнтрахт придбав гравця рік тому за 16,5 млн.

Окрім Ньюкасла на 23-річного француза претендують ще кілька клубів АПЛ. Зокрема йшлося про інтерес з боку Арсенала та Тоттенгема, а також зацікавленість проявляли Манчестер Юнайтед із Челсі та Ліверпуль.