Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Стало відомо, скільки квитків продано на бій Усик – Дюбуа

Максим Розенко, Денис Шаховець — 15 липня 2025, 08:00
Стало відомо, скільки квитків продано на бій Усик – Дюбуа
Олександр Усик та Даніель Дюбуа
Getty Images

Найближчої суботи, 19 липня, на "Вемблі" відбудеться матч-реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. На кону бою буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті. На мегафайт вже продано понад 90 тисяч квитків.

Про це "Чемпіону" в ексклюзивному інтерв’ю розповів промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен.

"Ми продали понад 90 000 квитків, – розповів нам Френк Воррен. – Думаю, до суботи стадіон буде розпроданий, адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик. Він, по суті, переміг кожного британського боксера, тож тут його дуже добре знають. Він перемагав Деніела, хоч це був і суперечливий бій. Але Дюбуа із того часу має дуже вдалу серію – три чудові перемоги над сильними суперниками".
Читайте також :
Ексклюзив інтерв'ю Британський журналіст: Виступи Усика у Великій Британії – честь для нас

Френк скористався можливістю неодноразово похвалити власного бійця.

"Останній бій Даніеля відбувся перед 96 000 глядачів на "Вемблі", коли він нокаутував улюбленця британських фанатів Ентоні Джошуа, – підкреслив Воррен. – Він ще молодий, йому лише 27, і це справді важливий момент у його кар’єрі. Якщо він переможе Усика, то регулярно виступатиме на "Вемблі", і тоді квитки будуть розкуповуватися миттєво після старту продажу".

Незабаром читайте на "Чемпіоні" розлоге та відверте ексклюзивне інтерв’ю Френка Воррена, в якому він розповів, хто зі світових зірок спорту та шоу-бізнесу відвідає боксерский івент в суботу та з ким може зустрітися переможець бою Усик – Дюбуа в наступному поєдинку.

Максим Розенко, Чемпіон, з Лондона

Олександр Усик Френк Воррен Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Даніель Дюбуа

Він зараз у вогні, – спаринг-партнер Усика зробив прогноз на реванш з Дюбуа
Британський журналіст: Виступи Усика у Великій Британії – честь для нас
Чжилей змінив думку щодо фаворита реваншу Усик – Дюбуа
Андрій Котельник: Усик повинен "розкласти" Дюбуа
Сергій Федченко: Усик переможе Дюбуа нокаутом

Останні новини