Стало відомо, скільки квитків продано на бій Усик – Дюбуа

Найближчої суботи, 19 липня, на "Вемблі" відбудеться матч-реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. На кону бою буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті. На мегафайт вже продано понад 90 тисяч квитків.

Про це "Чемпіону" в ексклюзивному інтерв’ю розповів промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен.

"Ми продали понад 90 000 квитків, – розповів нам Френк Воррен. – Думаю, до суботи стадіон буде розпроданий, адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик. Він, по суті, переміг кожного британського боксера, тож тут його дуже добре знають. Він перемагав Деніела, хоч це був і суперечливий бій. Але Дюбуа із того часу має дуже вдалу серію – три чудові перемоги над сильними суперниками".

Френк скористався можливістю неодноразово похвалити власного бійця.

"Останній бій Даніеля відбувся перед 96 000 глядачів на "Вемблі", коли він нокаутував улюбленця британських фанатів Ентоні Джошуа, – підкреслив Воррен. – Він ще молодий, йому лише 27, і це справді важливий момент у його кар’єрі. Якщо він переможе Усика, то регулярно виступатиме на "Вемблі", і тоді квитки будуть розкуповуватися миттєво після старту продажу".

Незабаром читайте на "Чемпіоні" розлоге та відверте ексклюзивне інтерв’ю Френка Воррена, в якому він розповів, хто зі світових зірок спорту та шоу-бізнесу відвідає боксерский івент в суботу та з ким може зустрітися переможець бою Усик – Дюбуа в наступному поєдинку.

Максим Розенко, Чемпіон, з Лондона