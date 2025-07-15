Далі без Анни Музичук: дві українки пробились в 1/8 фіналу Кубку світу з шахів

Завершилось третє коло Кубку світу з шахів, де продовжують свою боротьбу українські гросмейстерки.

Колишня чемпіонка світу Марія Музичук у двох класичних партіях здолала грузинку Беллу Хотенашвілі та успішно подолала етап. В 1/8 фіналу на шахістку очікує Нана Джазгнідзе.

Юлія Осьмак після перемоги в першій грі розписала "мирову" в другій партії та зіграє у наступному колі з ексчемпіонкою світу та переможницею Турніру претенденток-2024 Тань Чжуньї.

Іменита Анна Музичук попри нічию чорними фігурами у першій партії, у другій грі не змогла подолати опір Сонг Юсінь, а після перемоги у першому тай-брейку зазнала двох поразок та після нічиї у четвертій гри залишила турнір.

Читайте також : Чудова весна у виконанні Музичук та Іванчука: якими були перемоги українських шахістів

Сам Кубок світу відбувається у Баку за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Дві найкращі шахістки змагання отримають путівку на Турнір претенденток, який визначить суперницю Цзюй Венцзюнь у майбутньому матчі за чемпіонство світу.

Нагадаємо, ексчемпіонка світу Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу на стадії другого раунду, поступившись Вантіці Агровал.