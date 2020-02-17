Шахтар відправив Бутка у польський клуб

Джерело - sport.ua.
Донецький Шахтар відправив правого захисника Богдана Бутка в оренду до польського Леха.
Про це повідомляє прес-служба гірників.
Оренда розрахована до кінця нинішнього сезону. Контракт 29-річного гравця закінчується в 2021 році.
У нинішньому сезоні гравець не провів за Шахтар жодного офіційного матчу, а взимку клуб не взяв Бутка на збори, підшукуючи йому нову команду.
Лех в чемпіонаті Польщі займає 5-е місце.
Раніше повідомлялося, що Нем хотів залишитися у Флуміненсе.
Нагадаємо, Крузейро підписав екс-нападника Шахтаря.