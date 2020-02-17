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Шахтар відправив Бутка у польський клуб

Сьогодні 18:10 346 0
Лех орендував Бутка
Шахтар відправив Бутка у польський клуб
#Бутко, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Донецький Шахтар відправив правого захисника Богдана Бутка в оренду до польського Леха.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Оренда розрахована до кінця нинішнього сезону. Контракт 29-річного гравця закінчується в 2021 році.

У нинішньому сезоні гравець не провів за Шахтар жодного офіційного матчу, а взимку клуб не взяв Бутка на збори, підшукуючи йому нову команду.

Лех в чемпіонаті Польщі займає 5-е місце.

Раніше повідомлялося, що Нем хотів залишитися у Флуміненсе.

Нагадаємо, Крузейро підписав екс-нападника Шахтаря.

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