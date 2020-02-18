Захисник Шахтаря може перейти у Маріуполь

Маріуполь може орендувати гравця Шахтаря

Джерело - Футбольний формат.

Захисник Шахтаря Назарій Муравський може продовжити кар'єру в Маріуполі.

Про це повідомляє Футбольний формат.

20-річний українець провів збори з Шахтарем, але, можливо, приєднається в команді Олександра Бабича.

Маріуполь в зимове міжсезоння орендував у Шахтаря Данила Сагуткін, Артема Дудика, Станіслава Біблика і Данила Ігнатенко. Ігор Кирюханцев літав з донецьким клубом на збори, але повернувся в розташування азовців.

Нагадаємо, Шахтар відправив Бутка у польський клуб.