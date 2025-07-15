Він зараз у вогні, – спаринг-партнер Усика зробив прогноз на реванш з Дюбуа

Американський надважковаговик Кассіус Чейні зробив прогноз на бій-реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Своїми думками спаринг-партнер українця поділився із Round Eight Boxing.

"Дюбуа зараз у вогні. Він має дуже хороші шанси перемогти за рішенням суддів. Не знаю, чи зможе він все ж зупинити Усика, адже той має дуже хороші ноги.

На мою думку, буде нічия. Дюбуа знає, що цей момент для нього означає і вік тут не має значення. Усик достатньо розумний, щоб знати де йому не пропустити удар, але Даніель зараз дуже гарячий", – розповів Чейні.