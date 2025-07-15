Він зараз у вогні, – спаринг-партнер Усика зробив прогноз на реванш з Дюбуа
Американський надважковаговик Кассіус Чейні зробив прогноз на бій-реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO).
Своїми думками спаринг-партнер українця поділився із Round Eight Boxing.
"Дюбуа зараз у вогні. Він має дуже хороші шанси перемогти за рішенням суддів. Не знаю, чи зможе він все ж зупинити Усика, адже той має дуже хороші ноги.
На мою думку, буде нічия. Дюбуа знає, що цей момент для нього означає і вік тут не має значення. Усик достатньо розумний, щоб знати де йому не пропустити удар, але Даніель зараз дуже гарячий", – розповів Чейні.
Нагадаємо, вже 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".
Напередодні український чемпіон за версіями WBA, WBC та WBO разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії.
Раніше повідомлялося, що Усик у відвертому інтерв'ю розповів про ракетні обстріли Росією цивільної інфраструктури України.