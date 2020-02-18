Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль 1:0. Як це було

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Атлетіко (Мадрид, Іспанія) - Ліверпуль (Ліверпуль, Англія) Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. 1/8 фіналу Перший матч 22:00. 18 лютого, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Ліверпуль сенсаційно поступився Атлетіко у першому матчі протистояння в 1/8 Ліги чемпіонів.

90' Мілнер від кутового прапорця навісив до воріт. Облак вийшов вперед і вибив м'яч кулаком. У цей момент Гомес влетів в бік голкіперу Атлетіко.

90' Коста з дальної дистанції пробив правіше воріт.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Гомес на чужій половині поля у верховій боротьбі підштовхнув Вітоло в спину.

86' Александер-Арнольд справа навісив точно в руки Облаку.

84' Лоді по лівому флангу спробував закинути м'яч на хід Кості, але Гомес вдало зіграв на перехопленні.

82' Фабіньо на чужій половині поля наступив на ногу Кості. Штрафний для Атлетіко.

80' Заміна у складі Ліверпуля: замість Джордана Хендерсона на поле вийшов Джеймс Мілнер.

79' У Хендерсона проблеми зі здоров'ям. Марциняк запрошує медиків на поле.

77' Заміна у складі Атлетіко: замість Анхеля Корреа на поле вийшов Дієго Коста.

76' Простріл Робертсона зліва в штрафний майданчик заблокував Льоренте.

74' Після прострілу Орігі справа Хендерсон з одинадцяти метрів пробив поруч з лівою штангою.

72' Заміна у складі Ліверпуля: замість Мохамеда Салаха на поле вийшов Алекс Окслейд-Чемберлен.

71' Лоді з тридцяти метрів пробив поруч із правою штангою.

69' Заміна у складі Атлетіко: замість Альваро Морати на поле вийшов Вітоло.

67' Лоді зліва прострілив у штрафний майданчик, де на одинадцятиметровій позначці Мората послизнувся і пробив по власній нозі замість м'яча.

66' Корреа у центрального колі отримав травму в стику з Фабіньо. Матч зупинений і на поле викликані медики.

65' Довго контролює м'яч Ліверпуль, проте роботи в Облака все ще немає.

63' Орігі на лівому фланзі пішов обігрувати Томаса і упустив м'яч за межі поля.

62' Фірміно на чужій половині поля порушив правила в боротьбі з Феліпе.

60' Орігі вривався у вільний простір, але Облак вийшов з воріт і налякав бельгійця, який випустив м'яч за межі поля.

58' Гомес в центральному колі вдарив Морату ззаду по ногах і отримав жовту картку.

56' Робертсон зліва навісив до воріт, але знову гравці Ліверпуля вгорі боротьбу не виграють.

55' Джо Гомес справа виконав навісну подачу на Салаха, який з десяти метрів головою пробив поруч зі штангою.

53' Навіс Александра-Арнольда справа заблокував Лоді.

51' Лоьренте справа прорвався до воріт і відкотив м'яч на Врсалько. Шиме не впорався з прийомом футбольного снаряда і нанести удар по воротах не зміг.

50' Салах в центрі поля зіграв рукою.

48' У складі Ліверпуля в перерві теж відбулася заміна: замість Садіо Мане на поле вийшов Дивока орігамі.

47' У перерві в складі Атлетіко відбулася заміна: замість Лемара на поле вийшов Маркос Льоренте.

46' Другий тайм розпочався!

Мадридьский Атлетіко сенсаційно виграє перший тайм у матчі проти Ліверпуля на Ванда Метраполітано.

45' Знову отримав по обличчю Врсалько від Мане, але зараз арбітр утримався від жовтої картки.

45' Хвилину додав суддя до першого тайму.

44' Анхель Корреа налетів на Джордана Хендерсона за що отримав "гірчичник" від арбітра.

42' Салах намагався подати з правого флангу, але його навіс накрив захисник.

40' Мане отримав жовту картку за фол проти Шиме Врсалько. Дуже грубо ліктем зіграв сенегалець.

38' Відбилися "матрацники", проте домінування Ліверпуля збільшується з кожною хвилиною.

36' Пішла подача, але гравці мадридської команди вибили снаряд на ще один корнер.

35' Пройшов простріл на Салаха у штрафний майданчик, єгиптянин пробив по воротах, але Феліпе головою перевів м'яч на кутовий.

34' Відразу виконали подачу "матрацники", Лемар вискочив сам на сам, пробив повз ворота, але потім лайнсмен зафіксував офсайд.

33' Фабіньо завалив Морату на чужій половині поля.

31' Фабіньо виконав закидання в штрафний майданчик, але там Салах не зміг пробити по воротах.

29' Фабіньо пробив також з далеку, але вище воріт.

27' Робертсон зліва змістився в центр і з дальньої дистанції пробив правіше воріт.

25' Облак зробив дуже безглузду помилку, Мо Салах забив, але там Роберто Фірміно опинився в офсайді.

23' Ван Дейку не вдалося вибити м'яч, який відскочив до Морати. Альваро зліва вийшов до воріт, але удар в дальній кут Аліссон відбив ногою.

21' Виконували штрафний гравці Ліверпуля, проте Арнольд знову виконав невдалу подачу.

19' Розіграли кутовий удар господарі. На навіс до воріт вийшов Аліссон і забрав м'яч в руки.

17' Коке в центральному колі порушив правила.

15' Ліверпуль притиснув суперника до штрафного майданчика, але комбінаційна гра у англійців виходить тільки на флангах.

12' Арнольд намагався зробити подачу у штрафний майданчик, але м'яч полетів не точно, ще й вище воріт.

10' Захопив ініціативу Ліверпуль, проте гостроти біля воріта Облака немає.

8' Хендерсон в центрі поля порушив правила.

6' Коке зліва прострілив до воріт, але Аліссон перехопив м'яч.

4' ГООООЛ! Атлетіко відкриває рахунок у матчі! Пішла поача з кутового, м'яч від Фабіньо відскочив на Сауля, який без проблем забив у порожні ворота!

3' Намагається Атлетіко заволодіти ініціативою, проте активний пресинг Ліверпуля не дозволяє "матрацникам" приблизитися до воріт "мерсисайдців".

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Сьогодні, стало відомо, що Ліверпуль може підписати двох гравців Арсеналу

Атлетіко в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає Ліверпуль.

Матч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на стадіоні Ванда Метрополітана. Початок о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію. Початок о 21:45.