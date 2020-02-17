Блохін про Мілевського: Пошукати до нього підхід? Там було без шансів

У київському Динамо Артема Мілевського переводили до дубля за пиятику.

Про це фахівець Олег Блохін заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Йде тренування в 11 ранку, а людина о третій годині дня приходить на базу. Я навіть не хотів з ним розмовляти - мені вже доповіли, що сталося. Пошукати підхід до нього? Там без шансів було. Якщо його виганяли Сьомін, Газзаєв. За пиятику в дубль переводили? Переводили. Можеш пити, гуляти, але приходь в 11 і вмирай на тренуванні - тоді я забуду. А приходити в три - нехай гуляє в клубі в іншому місці. Але я не хочу обговорювати Мілевського - занадто багато честі. Був би він володарем Золотого м'яча, може, я б його і обговорював.

Коли Мілевський і Алієв прийшли молодими і грали, то немає питань. Хоча порушення режиму були ще в молодіжці. Але тоді по молодості це списувалося. Але так себе запускати - це неможливо. Якщо ти поважаєш себе, то повинен був підтримувати. Може, він зараз поміняв свою думку. Дай Бог", - сказав Блохін.