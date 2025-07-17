Фельфнер та Дубина вийшли у фінал молодіжного чемпіонату Європи

Українські легкоатлети виступили у перший день чемпіонату Європи U23. Четверо представників України пробились у фінал.

Артур Фельфнер у метанні списа показав сьомий результат — 73.75 метра та спробує захистити титул чемпіона Європи. Фінал пройде у суботу, 19 липня, о 18:05 за київським часом.

Водночас зі стрибків у довжину кваліфікацію подолав лише Данило Дубина – 7.72 м. Нікіта Маслюк (7.25 м) і Андрій Шкабара (7.13 м) – 22-й і 29-й відповідно. Фінал у даній дисципліні відбудеться у п'ятницю, 18 липня, о 19:05.

Без втрат відбулася і кваліфікація з потрійного стрибка серед жінок. Світлана Бойчук показала результат 13.48 м при необхідних для потрапляння у фінал 13.45 м. Також відбір подолала Альона Часс.

Нагадаємо, напередодні Юлія Левченко з другим найкращим результатом сезону здобула срібло на етапі Континентального туру в Італії.