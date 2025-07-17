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Став відомий суперник Полісся у кваліфікації Ліги конференцій

Олександр Булава — 17 липня 2025, 21:55
Став відомий суперник Полісся у кваліфікації Ліги конференцій
ФК Полісся

Визначився перший суперник житомирського Полісся у єврокубковому сезоні-2025/26.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій "вовки" зустрінуться з андоррським футбольним клубом Санта-Колома.

У першому раунді кваліфікації андоррці вибили боснійський Борац Баня-Лука, який у сезоні-2023/24 дійшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Санта-Колома у першому поєдинку на виїзді розгромила суперника з рахунком 4:1. Сьогоднішній матч андоррці програли – 0:2, але пройшли далі за сумою двох ігор.

Перший поєдинок між Поліссям та Санта-Коломою відбудеться 24 липня.

Нагадаємо, напередодні житомирський клуб змінив стадіон для проведення домашніх матчів Ліги конференцій в Словаччині.

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