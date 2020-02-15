Американці придбали клуб у 2005 році

Джерело - Футбол 24.

Американське сімейство Глейзерів, якому належить Манчестер Юнайтед, готове попрощатися з клубом.

Про це повідомляє Daily Mail.

Власники виставили цінник у 2.4 млрд фунтів.

Потенційному покупцеві доведеться до вищезгаданої суми додати ще кількасот мільйонів – легендарний клубний стадіон Олд Траффорд потребує негайного ремонту і реконструкції.

Приблизна вартість робіт оцінюється у 200 млн фунтів.

Американці придбали клуб у 2005 році за 800 млн фунтів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче продати Поля Погба до старту Євро-2020.

Раніше Манчестер Юнайтед повісив цінник на Погба.