Джерело - Футбол 24.
Американське сімейство Глейзерів, якому належить Манчестер Юнайтед, готове попрощатися з клубом.
Про це повідомляє Daily Mail.
Власники виставили цінник у 2.4 млрд фунтів.
Потенційному покупцеві доведеться до вищезгаданої суми додати ще кількасот мільйонів – легендарний клубний стадіон Олд Траффорд потребує негайного ремонту і реконструкції.
Приблизна вартість робіт оцінюється у 200 млн фунтів.
Американці придбали клуб у 2005 році за 800 млн фунтів.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче продати Поля Погба до старту Євро-2020.
Раніше Манчестер Юнайтед повісив цінник на Погба.