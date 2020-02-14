Манчестер Юнайтед повісив цінник на Погба

Джерело - Tribuna.com.
Манчестер Юнайтед готовий продати півзахисника Поля Погба за суму близько 100 млн євро.
Про це повідомляє The Guardian.
Агент француза Міно Райола намір переконати керівництво манкуніанців знизити ціну.
У МЮ ж сподіваються, що завдяки вдалому виступу Погба на Євро-2020 їм не доведеться знижувати ціну на гравця
У цьому сезоні Погба провів за МЮ 7 матчів в АПЛ і віддав дві гольові передачі. Один раз він виходив на поле в грі Кубка англійської ліги.
Свій останній матч за Юнайтед Погба провів 26 грудня. Тоді МЮ грав в АПЛ проти Ньюкасла (4:1). З цього моменту Погба відновлюється від травми.
Нагадаємо, Погба залишиться у Манчестер Юнайтед.