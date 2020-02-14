Манчестер Юнайтед повісив цінник на Погба

Погба коштує близько 100 млн євро

Манчестер Юнайтед готовий продати півзахисника Поля Погба за суму близько 100 млн євро.

Про це повідомляє The Guardian.

Агент француза Міно Райола намір переконати керівництво манкуніанців знизити ціну.

У МЮ ж сподіваються, що завдяки вдалому виступу Погба на Євро-2020 їм не доведеться знижувати ціну на гравця

У цьому сезоні Погба провів за МЮ 7 матчів в АПЛ і віддав дві гольові передачі. Один раз він виходив на поле в грі Кубка англійської ліги.

Свій останній матч за Юнайтед Погба провів 26 грудня. Тоді МЮ грав в АПЛ проти Ньюкасла (4:1). З цього моменту Погба відновлюється від травми.

Нагадаємо, Погба залишиться у Манчестер Юнайтед.