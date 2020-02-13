Дніпро-1 підхопив вірус перед матчем з китайським Чанчунь Ятаєм

Перед матчем з китайським Чанчунь Ятаєм (1:2) футболісти СК Дніпро-1 підхопила вірус.

Про це головний тренер команди заявив в інтерв'ю прес-службі клубу.

"Підготовка йде нормально. Єдине, на жаль, підхопили в команді вірус, тому першу гру сьогодні довелося грати експериментальним складом.

Ми ще перевіримо, що за вірус підхопили гравці. Якщо серйозно, у деяких хлопців просто шлунковий вірус.

А у китайців, сподіваюся, усе буде добре", - зазначив Михайленко.