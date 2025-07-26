Українські шпажистки залишили чемпіонат світу на стадії 1/8 фіналу

Збірна України з фехтування не змогла зачепитись за високі місця, поступившись Канаді в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

"Жовто-сині" після виступів Олени Кривицької та Анни Максименко поступались 36:43. Третьою фехтувала Влада Харькова, яка майже спромоглась на камбек, довівши загальний рахунок до 42:43.

Втім, наприкінці поєдинку з Леонорою Маккіннон, українка пропустила два уколи, та не змогла витягнути команду у чвертьфінал.

Загальний рахунок поєдинку склав 45:43 на користь Канади.

Напередодні Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування, здолавши у фіналі Катріну Лехіс з Естонії.

Раніше фехтувальниця прокоментувала допуск до змагання "нейтральних" росіян.