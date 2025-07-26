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Український квартет залишився без медалей у змішаних командних змаганнях на ЧС

Андрій Мошкун — 26 липня 2025, 13:52
Український квартет залишився без медалей у змішаних командних змаганнях на ЧС
Призери змагань
Worldaquatics

Українська четвірка стрибунів у воду не зуміла пробитися до трійки найкращих у змішаних командних змаганнях чемпіонату світу 2025, що проходить у Сінгапурі.

Наша команда виступала у такому складі – Кирило Болюх, Олексій Середа, Ксенія Байло та Софія Лискун. У підсумку, українці посіли 7 місце.

Результат українців – 361.45 бала. Загалом участь у змаганнях взяла 21 команда.

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Перше місце посіли спортсмени з Китаю, другими стали мексиканці, а бронзу завоювала команда Японії.

Зазначимо, що це перший фінал за участю українських спортсменів на змаганнях.

Раніше стала відома заявка України на чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту.

Стрибки у висоту Кирило Болюх Олексій Середа Ксенія Байло Софія Лискун

Стрибки у висоту

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