Український квартет залишився без медалей у змішаних командних змаганнях на ЧС

Українська четвірка стрибунів у воду не зуміла пробитися до трійки найкращих у змішаних командних змаганнях чемпіонату світу 2025, що проходить у Сінгапурі.

Наша команда виступала у такому складі – Кирило Болюх, Олексій Середа, Ксенія Байло та Софія Лискун. У підсумку, українці посіли 7 місце.

Результат українців – 361.45 бала. Загалом участь у змаганнях взяла 21 команда.

Перше місце посіли спортсмени з Китаю, другими стали мексиканці, а бронзу завоювала команда Японії.

Зазначимо, що це перший фінал за участю українських спортсменів на змаганнях.

Раніше стала відома заявка України на чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту.