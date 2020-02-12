 Дніпро-1 обіграв Олександрію та здобув першу перемогу на зборах у Туреччині | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 обіграв Олександрію та здобув першу перемогу на зборах у Туреччині

Сьогодні 20:50 148 0
Дніпро-1 обіграв Олександрію та здобув першу перемогу на зборах у Туреччині
#Дніпро-1, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 лютого, Дніпро-1 у Туреччині провів спаринг із Олександрією.

Дніпро-1 завдяки голам Супряги та Булеци здобув мінімальну перемогу, яка стала першою у контрольних матчах в Туреччині.

Контрольний матч

12 лютого

Дніпро-1 – Олександрія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 10 Супряга, 1:1 – 30  Грицук, 2:1 - 56 Булеца

Дніпро-1: 33. Валерій Юрчук (31. Андрій Кліщук,46), 8. Володимир Польовий, 15. Сергій Логінов, 30. Папа Гуйє, 9. Володимир Адамюк, 4. Сергій Кравченко, 44. Арсеній Батагов, 3. Франсіско Ді Франко, 21. Сергій Булеца, 7. Дмитро Коркішко, 89. Владислав Супряга.

Олександрія: 79. Юрій Паньків (21. Дмитро Рудик, 46), 7. Євген Протасов, 11. Денис Мирошниченко, 99. Денис Устименко, 44. Євген Банада, 5. Тимур Стецьков, 9. Денис Безбородько (22. Василь Грицук,9, 57. Жоао Тейшейра,46), 15. Андрій Запорожан, 2. Олександр Мельник, 88. Максим Івахно (13. Гліб Бухал,57), 29. Богдан Мишенко.

Раніше, Олександрія поступилася Динамо Тбілісі у контрольному матчі.

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