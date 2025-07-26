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Орлов став чемпіоном у парному розряді на челенджері у Фінляндії

Станіслав Матусевич — 26 липня 2025, 13:38
Орлов став чемпіоном у парному розряді на челенджері у Фінляндії
Владислав Орлов
btu.org.ua

Український тенісист Владислав Орлов разом з німцем Крістофом Негріту стали переможцями в парному розряді турніру серії челенджер у фінському Тампере. У фінальному матчі вони перемогли перший сіяний нідерландський дует Матс Германс/Мік Велдгеер.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

За гру Орлов та Негріту не подавали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 3 брейки. Їхні суперники теж не виконували ейсів, 4 рази помилилися на подачі та не зробили жодного брейку з трьох можливостей.

Aamulehti Tampere Open – ATP Challenger Tour 75
Тампере, Фінляндія, грунт
Призовий фонд: €91,000
Фінал парного розряду, 26 липня

Владислав Орлов (Україна)/Крістоф Негріту (Німеччина) – Матс Германс/Мік Велдгеер (Нідерланди) 7:5, 6:1

30-річний Орлов вчетверте зіграв у фіналі парного розряду на рівні челенджерів і здобув другий титул.

Нагадаємо, що на початку липня Орлов став чемпіоном парних змагань на челенджері такого ж рівня в румунському Брашові.

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