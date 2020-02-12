СК Дніпро-1 програв китайській команді у контрольному матчі

Підопічні Михайленка поступилися супернику

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі СК Дніпро-1 зустрічався з китайською командою Чанчунь Ятай.

Підопічні Михайленка поступилися супернику. Всі голи були забиті у першому таймі.

Сьогодні СК Дніпро-1 проведе ще один контрольний матч. Суперником буде Олександрія. Початок матчу о 18:30.

Контрольний матч

12 лютого

СК Дніпро-1 - Чанчунь Ятай 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 15 Серджіньо, 1:1 - 21 Вакулко, 1:2 - 23 Чао Шенг

Раніше, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Жетису у контрольному матчі.

Нагадаємо, Дніпро-1 поступилося Ягелонії.