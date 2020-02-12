Півзахисник Динамо посів перше місце у рейтингу найкращих юних футболістів України

Цітаішвілі став найкращим у номінації

У рейтингу найкращих юних футболістів України вікової категорії U-19, тих, хто народився не раніше 01.01.2000 перемога дісталася півзахиснику київського Динамо Георгію Цітаішвілі.

Про це повідомляє goldtalant.com.ua.

Його головні конкуренти отримали менше голосів: Данило Сікан - 73 (з них 30 - під №1), Владислав Супряга - 67 (з них 22 - під №1).

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі. Олексій Михайличенко залишився задоволеним проведеним спарингом з білоруським клубом.