Михайличенко: Рівнем спарингу з БАТЕ ми абсолютно задоволені

Динамо провело хороший контрольний матч із білоруським БАТЕ.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Це був хороший спаринг, хороша гра. Було багато руху, боротьби. Ми вже готуємося до того, щоб давати гравцям проводити весь матч, тому було видно, що під кінець деякі втомилися, можливо, приймали не ті рішення, було багато необґрунтованих втрат м’яча.

Але все йде за планом, матч із БАТЕ був хорошим спарингом, який допоможе нам підготуватися до сезону. Виходить так, що саме на цьому полі ми не можемо виграти: зіграли з рахунком 1:1 із Легією і зараз - із БАТЕ. Однак ще раз повторюся, що рівнем спарингу ми абсолютно задоволені", - розповів Михайличенко.