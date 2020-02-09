У київському Динамо з українців запитують завжди більше.

Про це екс-півзахисник Динамо Микола Морозюк заявив в ефірі шоу Трендець.

"Тренери з динамівським серцем постійно? Для мене це теж дивно. Чув, що є проблеми з грошима. Але які проблеми? Бюджет команди немаленький. Не розумію логіки - ви ж все одно будете другі. Нахрена ви цих легіонерів запросили?"

Можу стільки розповісти ... Купівля Соля, Родрігеса. Дайте пацанам своїм грати. Поверніть Тимчик, є Караваєв. Кенджеру можна відпустити, у нього є багато пропозицій. Залишити Вербича, ще пару чоловік. Навіщо такі як Кадірі? Вони отримують шалені гроші, раз в сім-вісім більше, ніж українці. Але чомусь з українців запитують завжди більше", - зазначив Морозюк.