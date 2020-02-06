Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського

Матч пройде без глядачів

Джерело - ФК Динамо.

Поєдинок 19-го туру Favbet-Ліги між київським Динамо та полтавською Ворсклою відбудеться не на НСК Олімпійський, де київська команда проводить свої домашні поєдинки, а на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського без глядачів.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Дата та час початку залишаються незмінними – у суботу, 22 лютого, о 17:00.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні біло-сині вже грали на домашньому клубному стадіоні – у 16-му турі підопічні Олексія Михайличенка в статусі гостей обіграли донецький Олімпік (3:1).

Раніше, Динамо розгромило норвезьку команду.