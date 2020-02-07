Найсильніший важкоатлет світу готуватиметься до Олімпіади в Україні

Джерело - Чемпіон.

Збірна Грузії з важкої атлетики на чолі зі своїм лідером Лашою Талахадзе і під керівництвом тренера Георгія Асанідзе прибула в Кам'янець-Подільський.

У спортивному комплексі "Епіцентр" грузинські важкоатлети проведуть 21-денний тренувальний збір, який стане черговим етапом підготовки до Олімпійських Ігор у Токіо.

"До нас вперше приїхала найсильніша збірна світу, в складі якої найтитулованіший спортсмен, який жодного разу не зазнав поразки — непереможний Олімпійський чемпіон Лаша Талахадзе. Протягом трьох років ми вели з ними перемовини, і це таки сталось! Заради цієї події варто було збудувати спортпомплекс в Кам’янці-Подільскому. Після появи в нас Лаші Талахадзе бажаючих їхати до СК "Епіцентр" буде значно більше", — сказав президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега.

Нагадаємо, що збірна Грузії стала 12-ю національною збірною, яка проводить тренувальні збори в СК "Епіцентр" у Кам’янець-Подільському. Раніше там тренувались команди з Арменії, Азербайджану, Узбекістану, Естонії, Латвії, Австрії, Ізраілю, Хорватії, Норвегії та інших країн. СК "Епіцентр" побудований у 2015 році. Площа спорткомплексу в Кам'янці-Подільському — близько 1800 м2. Він складається з двох спеціалізованих важкоатлетичних залів на 12 і 11 помостів.