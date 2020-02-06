Екс-гравець юнацької збірної України перейшов до російського клубу

Контракт з гравцем підписаний на 2,5 роки

Джерело - Sport Arena.

Український захисник Олександр Каплієнко став гравцем російського Тамбова.

Про це повідомляє sport24.ru.

Контракт з 23-річним гравцем підписаний на 2,5 роки.

Останнім клубом Каплієнко було тбіліське Динамо. Захисник на території України виступав за запорізький Металург, Металіст і Чорноморець. Також грав за турецький Аланьяспор і білоруський ФК Смолевичі.

Раніше Каплієнко викликався до юнацьких збірних України, але голів не забивав.

Тамбов завершив минулий чемпіонат Росії на 11-му місці.

Нагадаємо, Каплієнко розшукував свого батька, що пропав у Криму.