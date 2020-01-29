Ящишин: Клуб з такою історією може просто зникнути, а на наступний день з'являться Карпати-1 або Карпати-1963

Львівський клуб Карпати, можливо, ще зможе отримати землю стадіону Україна.

Про це виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин заявив в ефірі Футбол 1.

"Ми говорили і не раз про те, що клуб, цілком ймовірно, припинить своє існування, якщо не отримає цю землю. Тому що у нас просто не залишиться інвестора.

Звичайно, це все може в один момент зупинитися, клуб просто закриється. Можливо, для когось це не стане трагедією. Можливо, хтось на наступний день це забуде. Не знаю, клуб з такою історією, брендом може просто зникнути. А на наступний день з'являться Карпати-1 або Карпати-1963.

На жаль, є певний стан невизначеності, яке дуже тисне на нашу психіку. Зараз є шанс врятуватися, враховуючи, що місто підставило нам у важку хвилину плече, а не підніжку, як сказав Андрій Садовий.

Ми будемо боротися до кінця, звичайно. Можливо, ми таки отримаємо цю землю, яка дасть нам додаткові ресурси і кошти для існування", - сказав Ящишин.