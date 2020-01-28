Карпати оприлюднили плани щодо реконструкції стадіону Україна

Карпати не збираються передавати землі навколо стадіону України.

Про це розповів виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин.

"Не знаю, хто взагалі "кинув на вентилятор" тему, що ми будемо будувати там будинки. Про будинки взагалі не могло бути й мови. Є запобіжники. В договорах прописано те, що ми маємо там зробити, а що не зможемо. Про будинки там не йшлося.

На цю землю не може бути претендентів – там стадіон. Наша ідея у тому, щоб реконструювати стадіон. Він займає багато місця, а користі з нього небагато – він морально застарів.

Ми плануємо зменшити кількість місць, зробити суто футбольний стадіон. Залишається чимало території, яку ніхто з собою нікуди не забере", – розповів Ящишин.