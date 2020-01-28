 Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед. Півфінал Кубка Англійської ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Півфінал Кубка Англійської ліги: Манчестерское дербі

Сьогодні 12:20 364 0
Півфінал Кубка Англійської ліги: Манчестерское дербі

Джерело - Чемпіон.

29 січня, прямо у розпалі тижня, нас чекає яскраве футбольне шоу – Манчестерське дербі. Команди Гвардіоли і Сульшера зійдуться в матчі-відповіді півфіналу Кубка Англійської ліги.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою містян 3:1. Але, навіть якщо червоні дияволи і не зможуть відігратися, так просто вони своїх принципових суперників у фінал не пустять. Правда, засмутити Манчестер Сіті завдання не з легких. Напередодні Манчестер Юнайтед у Прем'єр-ліги програв другий раз поспіль. І якщо поразку Ліверпулю ще можна зрозуміти, то поступатися вдома Бернлі 0:2 це вже занадто. Не дивно, що аналітики Parimatch залишають Манчестер Юнайтед всього 15% на перемогу в основний час.

Відзначимо, що Манчестер Сіті є чинним володарем трофея. Всього ж містяни вигравали турнір 6 разів, більше перемог тільки у Ліверпуля - 8. Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Челсі - по 5.

Попри те, що червоних дияволів продовжує лихоманити, нинішній сезон і для Манчестер Сіті не можна назвати ідеальним. До речі, коли команда Сульшера минулого разу грала на Етіхад (в грудні 2019 го), то повернулася з перемогою 2:1. У містян тривають проблеми в обороні, чим Манчестер Юнайтед цілком може скористатися.

У другій парі зіграють Астон Вілла і Лестер (перший матч - 1:1).

 

 

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