Ребров: Найтехнічнишим гравцем у Динамо 90-х був Белькевич

Легендарний плеймекер Динамо Валентин Белькевич був найтехнічнишим гравцем у золоті часи київського гранду.

Про це заявив екс-футболіст та тренер Динамо Сергій Ребров у програмі Трендець.

"Звісно Валік був найтехнічнишим, з прекрасним дриблігном. У Белькевича була не лише класна техніка, а бачення поля, пас, високий футбольний інтелект.

Також можна згадати Юру Калітвінцева.

Я завжди знав, якщо Юра прибирає м'яч під ліву ногу, потрібно відкриватися за спину супернику, як у випадку з голом Барселоні. Так, я забив "з пісочної ями" (футбольний сленг), але ж до того правильно відкрився й отримав пас", - згадав Ребров.