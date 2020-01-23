Найшвидшим гравцем був Косовський

Джерело - Чемпіон.

Найшвидшим гравцем київського Динамо 90-х років під керівництвом Валерія Лобановського був півзахисник Віталій Косовський.

Про це Сергій Ребров заявив в ефірі каналу Трендець.

"Хто був найшвидшим на футбольному полі? Це безсумнівно Віталій Косовський. Віталік - 100 відсотків. Міг посперечатися з ним Андрій Шевченко. У Шеви дистанційно швидкість краща. Спринт і старт - Віталію рівних не було" - зазначив Ребров.

Раніше, Динамо розгромило Вардар у контрольному матчі.

Нагадаємо, китайський клуб цікавиться нападником Динамо.