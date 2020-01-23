Джерело - Чемпіон.
Найшвидшим гравцем київського Динамо 90-х років під керівництвом Валерія Лобановського був півзахисник Віталій Косовський.
Про це Сергій Ребров заявив в ефірі каналу Трендець.
"Хто був найшвидшим на футбольному полі? Це безсумнівно Віталій Косовський. Віталік - 100 відсотків. Міг посперечатися з ним Андрій Шевченко. У Шеви дистанційно швидкість краща. Спринт і старт - Віталію рівних не було" - зазначив Ребров.
Раніше, Динамо розгромило Вардар у контрольному матчі.
Нагадаємо, китайський клуб цікавиться нападником Динамо.