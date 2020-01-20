 Шпорар, яким цікавилося Динамо, перейде у Спортінг | Футбол | Champion.com.ua
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Шпорар, яким цікавилося Динамо, перейде у Спортінг

Сьогодні 19:55 177 0
Нападник не стане гравцем киян цієї зими
Шпорар, яким цікавилося Динамо, перейде у Спортінг
#Шпорар, #Динамо

Джерело - football.ua.

Спортінг домовився з братиславським Слованом про трансфер форварда Андража Шпорара, а також погодив умови контракту з гравцем.

Про це повідомляє Record.

Найближчим часом 25-річний словенець прилетить в Лісабон, пройде медогляд і стане першим зимовим новачком левів.

Раніше Шпорар виступав за Базель, Армінію, а також словенські НК Інтерблок і Олімпію з Любляни.

Крім Спортінга інтерес до Шпорару приписували Селтіку і київському Динамо.

У нинішньому сезоні на рахунку Андража 20 голів і п'ять асистов в 26 матчах за Слован у всіх турнірах.

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