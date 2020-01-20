Шпорар, яким цікавилося Динамо, перейде у Спортінг

Нападник не стане гравцем киян цієї зими

Спортінг домовився з братиславським Слованом про трансфер форварда Андража Шпорара, а також погодив умови контракту з гравцем.

Про це повідомляє Record.

Найближчим часом 25-річний словенець прилетить в Лісабон, пройде медогляд і стане першим зимовим новачком левів.

Раніше Шпорар виступав за Базель, Армінію, а також словенські НК Інтерблок і Олімпію з Любляни.

Крім Спортінга інтерес до Шпорару приписували Селтіку і київському Динамо.

У нинішньому сезоні на рахунку Андража 20 голів і п'ять асистов в 26 матчах за Слован у всіх турнірах.