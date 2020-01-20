Шпорар, яким цікавилося Динамо, перейде у Спортінг

Джерело - football.ua.
Спортінг домовився з братиславським Слованом про трансфер форварда Андража Шпорара, а також погодив умови контракту з гравцем.
Про це повідомляє Record.
Найближчим часом 25-річний словенець прилетить в Лісабон, пройде медогляд і стане першим зимовим новачком левів.
Раніше Шпорар виступав за Базель, Армінію, а також словенські НК Інтерблок і Олімпію з Любляни.
Крім Спортінга інтерес до Шпорару приписували Селтіку і київському Динамо.
У нинішньому сезоні на рахунку Андража 20 голів і п'ять асистов в 26 матчах за Слован у всіх турнірах.