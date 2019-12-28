Динамо побореться з Селтіком за нападника Слована

Нападник словацького Слована Андраж Шпорар потрапив до сфери інтересів київського Динамо.

Про це повідомляє 1927.kiev.ua.

Кияни планують посилити атакувальну лінію команди через часті кадрових проблем. Одним з кандидатів на посилення є Шпорар.

Динамівці збирають всю необхідну інформацію про 25-річному словенцю. Інтерес до форварда проявляє також шотландський Селтік.

У поточному сезоні Шпорар провів 23 матчі за Слован у всіх турнірах, в яких забив 18 голів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 2,5 мільйона євро.

Раніше, Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару.

Нагадаємо, Русин хоче стати лідером Динамо.