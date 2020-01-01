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Спортінг може відмовитися від боротьби з Динамо за Шпорара

Сьогодні 11:30 230 0
Спортінг вийде з переговорного процесу
Спортінг може відмовитися від боротьби з Динамо за Шпорара
#Спортінг, #Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Лісабонський Спортінг може відмовитися від ідеї придбання нападника братиславського Слована Андража Шпорара, який зараз є пріоритетною трансферною метою київського Динамо.

Лісабонський клуб готовий буде заплатити за такий трансфер лише 5 млн євро, а якщо це не влаштує Слован. Спортінг вийде з переговорного процесу і перемикнеться на інші варіанти посилення своєї команди.

Нагадаємо, крім Спортінга і Динамо, на Шпорара також претендує шотландський Селтік.

Нагадаємо, Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару.

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