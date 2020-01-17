Шальке - Боруссія М.: онлайн-трансляція матчу 18 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шальке та Бруссыя Менхенгладбах відкриють програму 18 туру німецької Бундесліги.

Матч відбудеться сьогодні, 17 січня, на Фелтінс Арені в Гелельзенкірхені.

Початок о 21:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч 18 туру чемпіонату Німеччині Шальке - Боруссія Менхенгладбах наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за грдину до початку гри.

Після 17 турів лідирує в чемпіонаті РБ Лейпциг, у якого 37 очок. Боруссія М має на два очки менше та посідає 2 сходинку. У Шальке 30 очок і 5 сходинка в турнірній таблиці.