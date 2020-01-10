 Бразилець не потрібен Флуміненсе і повернеться до Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Бразилець не потрібен Флуміненсе і повернеться до Шахтаря

Сьогодні 16:17 220 0
Нем повернеться до України
Бразилець не потрібен Флуміненсе і повернеться до Шахтаря
#Нем, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Веллінгтон Нем не гратиме за Флуміненсе в 2020 році. 

Про це повідомляє netflu.

Керівництво клубу і тренерський штаб команди обговорили перспективи хавбека і прийшли до думки, що ставка буде робитися на інших футболістів.

Веллінгтон Нем з липня по кінець минулого року виступав за Флуміненсе на правах оренди з Шахтаря, провівши 18 матчів в бразильській Серії А і відзначившись 1 забитим м'ячем.

Таким чином, 27-річний Нем повернеться в Шахтар, з яким у нього діючий контракт до липня 2021 року.

Раніше, бразильський клуб відмовився купувати Тайсона.

Нагадаємо, Тайсон не хоче продовжувати контракт із Шахтарем.

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