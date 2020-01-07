 Челсі заплатив неймовірну суму за звільнення Конте | Футбол | Champion.com.ua
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Челсі заплатив неймовірну суму за звільнення Конте

Сьогодні 16:11 212 0
Розставання з італійським фахівцем обійшлося синім у кругленьку суму
Челсі заплатив неймовірну суму за звільнення Конте
#Конте, #Челсі

Джерело - iSport.ua.

Антоніо Конте покинув посаду головного тренера Челсі у 2018 році, проте в контракті фахівця був пункт про виплату компенсації в разі дострокового розірвання контракту.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівництво синіх заплатило чинному наставнику Інтера більше 30 мільйонів євро. Саме ця цифра фігурувала в останньому фінансовому звіті лондонського клубу. 

Варто відзначити, що в цю суму увійшли компенсації помічникам Конте, штраф за розрив контракту і юридичні витрати.

Нагадаємо, Антоніо Конте пропрацював в Челсі два сезони, за які встиг привести команду до чемпіонства АПЛ і перемозі в Кубку Англії.

Раніше, Конте запропонували підписати Циганкова.

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