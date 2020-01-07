Челсі заплатив неймовірну суму за звільнення Конте

Розставання з італійським фахівцем обійшлося синім у кругленьку суму

Антоніо Конте покинув посаду головного тренера Челсі у 2018 році, проте в контракті фахівця був пункт про виплату компенсації в разі дострокового розірвання контракту.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівництво синіх заплатило чинному наставнику Інтера більше 30 мільйонів євро. Саме ця цифра фігурувала в останньому фінансовому звіті лондонського клубу.

Варто відзначити, що в цю суму увійшли компенсації помічникам Конте, штраф за розрив контракту і юридичні витрати.

Нагадаємо, Антоніо Конте пропрацював в Челсі два сезони, за які встиг привести команду до чемпіонства АПЛ і перемозі в Кубку Англії.

Раніше, Конте запропонували підписати Циганкова.