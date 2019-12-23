Джерело - sport.ua.
Головному тренеру Інтера Антоніо Конте запропонували розглянути кандидатуру хавбека київського Динамо Віктора Циганкова для підсилення складу команди.
Про це повідомляє interlive.it.
При цьому, 22-річний українець точно не буде серед пріоритетних варіантів для посилення цієї зими, однак цілком можливо, що італійський клуб продовжить стежити за Циганковим і повернеться до його кандидатури влітку.
Раніше, Інтер розгромив Дженоа у 17 турі Серії А.
Нагадаємо, Циганков увійшов у рейтинг найкращих гравців Ліги Європи.