Роналду: Я задоволений хет-триком, але також хочу, щоб Інтер програв Наполі

Ювентус створив багато гольових моментів та добре зіграв проти Кальярі у матчі 18-го туру Серії А.

Про це нападник туринців Роналду заявив в інтерв'ю Football Italia.

"Найголовніше, що команда виграла. Ми грали добре і створили багато гольових моментів. Я задоволений хет-триком, але найважливіше було виграти і чинити тиск на Інтер.

Ми стаємо кращими від гри до гри, і не тільки в обороні, а й в півзахисті, і атаці. Ми - цілісна команда і повинні працювати разом в кожному русі.

Не знаю, чи буду дивитися матч Інтера і Наполі, але, очевидно, сподіваюся, що Інтер програє, тому що це допоможе нам. У будь-якому випадку, ми зробили те, що повинні були зробити, і тепер можемо тільки чекати", - зазначив Роналду.