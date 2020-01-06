Ювентус розгромив Кальярі, Аталанта знищила Парму. Результати матчів 18 туру Серії А

Роналду оформив хет-трик, Маліновський вийшов на заміну на 78-у хвилину

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі італійської Серії А відбулися ще три матчі.

Аталанта ще в першому таймі матчу забила три голи у ворота Парми. У другому таймі господарі ще збільшили рахунок. Українець Руслан Маліновський матч розпочинав на лаві запасних. На 78-ій хвилині матчу вийшов на заміну замість Гомеса.

Ювентус відкрити рахунок міг на початку другого тайму - відзначився Роналду, який скористався обрізкою захисника, перехопивши м’яч, реалізував вихід один на один з голкіпером. А далі господарі розвинули успіх, довівши рахунок до розгромного. Роналду оформив хет-трик.

Мілан зіграв внічию з Сампдорією. Ібрагімович вийшов на заміну на 55-ій хвилині, дебютувавши за Мілан після свого повернення до клубу.

Чемпіонат Італії - Серія А.

18 тур, 6 січня

Аталанта - Парма 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 11 Гомес, 2:0 - 34 Фройлер, 3:0 - 43 Госенс, 4:0 - 60 Ілічич, 5:0 - 71 Ілічич

Мілан - Сампдорія 0:0

Ювентус - Кальярі 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 49 Роналду, 2:0 - Роналду (пен), 3:0 - 81 Ігуаїн, 4:0 - 82 Роналду

Раніше, Болонья вирвала нічию у Фіорентини.