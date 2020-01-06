Гармаш потрапив до ТОП-10 найдорожчих півзахисників чемпіонату Туреччини

Українець посів шосте місце

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш на правах оренди до кінця сезону відправився в турецький Різеспор і увійшов в ТОП-10 найдорожчих півзахисників чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє transfermarkt.de.

Перейшовши в Різеспор, Гармаш з цінником в 3,5 млн євро посів шосте місце в списку найдорожчих центральних півзахисників турецької Суперліги.

ТОП-10 найдорожчих центральних хавбеків турецької суперліги:

Раніше, Гармаш провів перше тренування із Резіспором.

Нагадаємо, Резіспор підтвердив перехід Гармаша.