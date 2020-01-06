Гармаш потрапив до ТОП-10 найдорожчих півзахисників чемпіонату Туреччини

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш на правах оренди до кінця сезону відправився в турецький Різеспор і увійшов в ТОП-10 найдорожчих півзахисників чемпіонату Туреччини.
Про це повідомляє transfermarkt.de.
Перейшовши в Різеспор, Гармаш з цінником в 3,5 млн євро посів шосте місце в списку найдорожчих центральних півзахисників турецької Суперліги.
ТОП-10 найдорожчих центральних хавбеків турецької суперліги:
Раніше, Гармаш провів перше тренування із Резіспором.
Нагадаємо, Резіспор підтвердив перехід Гармаша.