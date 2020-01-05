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Резіспор підтвердив перехід Гармаша

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Резіспор підтвердив перехід Гармаша
#Резіспор, #Гармаш, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш продовжить кар'єру у турецькому Резіспорі.

Про це повідомляє прес-служба турецького клубу.

Гравця до кінця сезону орендував Різеспор, де виступає інший українець - Микола Морозюк. У чемпіонаті Туреччини команда займає 12-е місце.

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