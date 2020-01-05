Резіспор підтвердив перехід Гармаша

Гармаш офіційно став одноклубником Морозюка

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш продовжить кар'єру у турецькому Резіспорі.

Про це повідомляє прес-служба турецького клубу.

Çaykur Rizespor’umuz Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. https://t.co/piO1wSH0vd — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 5 січня 2020 р.

Гравця до кінця сезону орендував Різеспор, де виступає інший українець - Микола Морозюк. У чемпіонаті Туреччини команда займає 12-е місце.

Нагадаємо, Дніпро-1 хоче орендувати Цітаішвілі.