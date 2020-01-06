Здоров’я Лобановського підірвала критика з Москви - дочка

Здоров'я Валерія Лобановського підірвала критика на його адресу з московських кабінетів.

Про це розповіла дочка українського тренера Світлана.

"Критика, дуже часто огульна, на батька йшла просто хвилями. Майже півтора десятиліття. Тата звинувачували в тому, що він не дає дорогу молодим тренерам. Але, перепрошую, Володимир Кличко теж багато років закривав дорогу іншим. Просто не знайшлося боксера, який міг виграти в українця. Так і в СРСР не знайшлося тренера, спроможного зробити щось подібне.

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На перший погляд, батько не звертав увагу на цю критику. Але насправді вона його боляче вражала. У підсумку, наприкінці 80-х у батька з'явилася аритмія, він вже не мав можливості підтримувати своє здоров'я, тренуючись разом із командою. При цьому, перебуваючи в ОАЕ і Кувейті, він уважно стежив за подіями в Україні. І коли повернувся до Києва, в одному з інтерв'ю сказав: "Мені здається, я нікуди і не виїжджав". У нього завжди був інтерес до того, що відбувається на Батьківщині та в його улюбленому Динамо", - розповіла Світлана.