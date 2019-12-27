Кравченко: Реброва в Угорщині дуже поважають і цінують

Сергію Реброву вдалося побудувати з Ференцвароша класну команду.

Про це розповів захисник Кішварди Антон Кравченко.

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"Реброва тут дуже поважають і цінують. У пресі постійно про нього пишуть. Сергій Станіславович зумів вивести Ференцварош в груповий етап Ліги Європи і став для уболівальників героєм.

Йому вдалося побудувати класну команду, з якою завжди цікаво грати. До речі, ми ледь не відібрали очки у Ференцвароша, пропустивши єдиний гол на 86-й хвилині", – сказав Кравченко.