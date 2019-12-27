 Кравченко: Реброва в Угорщині дуже поважають і цінують | Футбол | Champion.com.ua
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Кравченко: Реброва в Угорщині дуже поважають і цінують

Сьогодні 20:13 387 0
Кравченко: Реброва в Угорщині дуже поважають і цінують
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - Чемпіон.

Сергію Реброву вдалося побудувати з Ференцвароша класну команду.

Про це розповів захисник Кішварди Антон Кравченко.

  Важливо: Вернидуб пройшов стажування у Ференцвароші

"Реброва тут дуже поважають і цінують. У пресі постійно про нього пишуть. Сергій Станіславович зумів вивести Ференцварош в груповий етап Ліги Європи і став для уболівальників героєм.

Йому вдалося побудувати класну команду, з якою завжди цікаво грати. До речі, ми ледь не відібрали очки у Ференцвароша, пропустивши єдиний гол на 86-й хвилині", – сказав Кравченко.

Після 16-ти турів чемпіонату Угорщини Ференцварош лідирує у турнірній таблиці, Кішварда – 7-ма.

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