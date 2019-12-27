Кравченко: Реброва в Угорщині дуже поважають і цінують

Джерело - Чемпіон.
Сергію Реброву вдалося побудувати з Ференцвароша класну команду.
Про це розповів захисник Кішварди Антон Кравченко.
Важливо: Вернидуб пройшов стажування у Ференцвароші
"Реброва тут дуже поважають і цінують. У пресі постійно про нього пишуть. Сергій Станіславович зумів вивести Ференцварош в груповий етап Ліги Європи і став для уболівальників героєм.
Йому вдалося побудувати класну команду, з якою завжди цікаво грати. До речі, ми ледь не відібрали очки у Ференцвароша, пропустивши єдиний гол на 86-й хвилині", – сказав Кравченко.
Після 16-ти турів чемпіонату Угорщини Ференцварош лідирує у турнірній таблиці, Кішварда – 7-ма.