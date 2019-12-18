Вернидуб пройшов стажування у Ференцвароші

Екс-наставник Зорі стажував у Реброва

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб, який раніше тренував луганську Зорю, і тренер Олександрії Юрій Гура, побували на стажуванні у Ференцвароші, який очолює українець Сергій Ребров.

Про це повідомляє Footboom.

За тиждень свого перебування в Угорщині фахівці ознайомилися з інфраструктурою та тренувальним процесом будапештського клубу, обговорили нюанси тренерської роботи з Ребровим і його іспанськими асистентами, а також побували на календарній грі Ференцвароша з Академією Пушкаша (2:2).

"Вражень - море. Щоб рости - потрібно розвиватися, а щоб розвиватися - необхідно переймати досвід в інших. Такі стажування безцінні", - зазначив Гура.

Раніше, Шахтар заробив 44 млн євро цього сезону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Шахтар буде грати в 1/16 фіналу ЛЄ з Бенфікою.