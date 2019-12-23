Шахов отримав одну з найвищих оцінок за матч з Болоньєю

InStat високо оцінив гру українця у матчі

Український хавбек Євген Шахов у матчі 17-го туру Серії А з Болоньєю (2:3) вийшов на заміну відразу після перерви і провів на полі 50 хвилин.

За цей час Шахов завдав один удар в площину воріт.

За індексом InStat він набрав 272 бали, що є третім показником серед гравців Лечче у матчі з Болоньєю. Вище тільки у Габріеля (313) і Фаріас (307).

У нинішньому сезоні Шахов провів за Лечче 12 матчів і зробив дві гольові передачі.

Нагадаємо, Шахов зробив гольовий асист для Лечче проти Фіорентини.