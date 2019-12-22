Болонья перемогла Лечче Шахова, Парма врятувала матч з Брешією в 17 турі Серії А

Шахов зіграв 45 хвилин проти Болоньї

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі італійської Серії А Лечче вдома програло Болоньї, а Парма уникнула домашньої поразки з Брешією.

Болонья впевнено на виїзді перемогла Лечче, у складі якого другий тайм провів українець Євген Шахов. Парма наприкінці матчу відігралася з Брешією.

Чемпіонат Італії - Серія А.

17 тур, 22 грудня

Лечче - Болонья 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Орсоліні, 0:2 - 56 Соріано, 0:3 - 66 Орсоліні, 1:3 - 85 Бабакар, 2:3 - 90+1 Фаріас

Парма - Брешія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Балотеллі, 1:1 - 90+2 Грассі

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